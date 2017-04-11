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Бердские спасатели обследовали подозрительный предмет, найденный 7 апреля возле одной из аптек города. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поискового подразделения бердского ПСО Сергей Козин, утром этого дня им поступило сообщение о находке, которая могла представлять угрозу взрыва.
— Спасатели вместе с сотрудниками полиции выставили оцепление. Оказалось, что это обычный сотовый телефон. И он не представлял никакой опасности. Тем не менее, спасибо гражданам за их бдительность, — отметил Козин.
Как только правоохранители убедились, что угроза взрыва — ложная, оцепление с аптеки по адресу ул. Кр. Сибирь, 97, сняли.
Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в вагоне электрички в метро. Погибло 14 человек. Бомбу привел в действие террорист-смертник. После трагедии в Питере антитеррористические меры усилены по всей стране.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [11:10]
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