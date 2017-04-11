Теперь у пешеходов на одежде и сумках должны быть не просто фликеры, а световозвращающие элементы, в соответствии с новым установленным ГОСТом. Сделать себя заметнее на дороге станет проще. Нестандартные отражатели не поступят в продажу.

Напомним, что 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые требуют, чтобы пешеход в ночное время «светился» на дороге. Он должен иметь на одежде или рюкзаке световозвращающий элемент, если передвигается в темное время суток вдоль дорог. При этом такое требование относится только к тем, кто движется по обочинам за пределами населенного пункта. Считается, что в населенных пунктах дороги должны быть освещены. Хотя зачастую это не соответствует действительности. В некоторых населенных пунктах фонари выключают на ночь даже на участках федеральных трасс.

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 57422-2017 «Световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников дорожного движения», передает РГ.

Национальные стандарты в этой сфере введены впервые. Ранее государственному регулированию подвергались только световозвращающие элементы, используемые при изготовлении детской одежды. Новый ГОСТ устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами, велосипедистами, мотоциклистами, а также теми, кто управляет мопедами, для обеспечения видимости на дорогах за счет эффекта световозвращения в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Принятый национальный стандарт распространяется на световозвращающие изделия в виде подвесок, повязок, манжет, браслетов, значков, брелоков, шевронов и другие аналогичные изделия. Новый ГОСТ также действует в отношении световозвращающих элементов одежды для взрослых, головных уборов, обуви, кожгалантерейных и других изделий в виде наклеек, нашивок на одежду, головные уборы, обувь, кожгалантерейные и другие изделия.

Национальный стандарт устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям различных типов — подвесным, съемным и несъемным, гибким и жестким. В ГОСТе обозначены минимальные значения коэффициента световозвращения, необходимые для достаточной видимости человека на дороге. Также здесь установлены требования по устойчивости световозвращающих элементов к различным воздействиям, в том числе высоких и низких температур, осадков.

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что сейчас в стране ведется большая разъяснительная работа по популяризации световозвращателей, а также по организации их распространения и доступности для населения.

Увы, но аналоги, изготовленные кустарным способом, в большинстве случаев не соответствуют требуемым стандартам. Зачастую покрытие, которое используется в них для отражения света, рассыпается уже в первые дни использования.

Некоторые такие устройства просто вовсе не обеспечивают самого эффекта светоотражения. С виду красивый браслет или брелок, или катафот, но на деле это простая ярко окрашенная погремушка. Использовать их в благих целях невозможно.

Эксперты в области безопасности дорожного движения отмечают, что некоторые виды световозвращающих элементов, предлагаемых изготовителями и распространителями, имеют недостаточный коэффициент световозвращения, а значит, не обеспечивают видимость пешехода на дорогах.

По мнению экспертов, введение национальных стандартов по световозвращающим элементам поможет участникам дорожного движения лучше ориентироваться в предлагаемом ассортименте и выбирать более качественную продукцию, обеспечивающую необходимый уровень видимости на дорогах.

Осталось только дождаться, когда наши производители организуют выпуск подобных устройств. Пока их приходится закупать за границей.

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