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Улица Первомайская в Бердске продолжает проваливаться под землю. Очередной провал автомобилисты заметили на проезжей части возле дома №7.
Как сообщил директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин, провал временно засыпан. До мая коммунальщики будут периодически подсыпать яму щебнем.
Отсыпку проводят и на месте еще трех провалов на дороге. Напомним, в начале апреля на Первомайской образовалось сразу несколько глубоких ям. По предварительным данным, под дорогой осел грунт из-за прогнившего канализационного коллектора.
В мае этого года коллектор будут менять, после чего дорогу восстановят.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [10:45]
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