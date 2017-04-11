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Проваливается под землю главная улица в Бердске

Улица Первомайская в Бердске продолжает проваливаться под землю. Очередной провал автомобилисты заметили на проезжей части возле дома №7.

Как сообщил директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин, провал временно засыпан. До мая коммунальщики будут периодически подсыпать яму щебнем.

Отсыпку проводят и на месте еще трех провалов на дороге. Напомним, в начале апреля на Первомайской образовалось сразу несколько глубоких ям. По предварительным данным, под дорогой осел грунт из-за прогнившего канализационного коллектора.

В мае этого года коллектор будут менять, после чего дорогу восстановят.

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Проваливается под землю главная улица в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [10:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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