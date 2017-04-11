Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

За ловлю шпионов жителям Пекина заплатят 500 тыс. юаней

Жители китайской столицы могут рассчитывать на вознаграждение до 500 тысяч юаней (около 4 миллионов рублей) за предоставление властям сведений, которые будут способствовать поимке иностранных шпионов, сообщается в понедельник на сайте правительства Пекина.

Об этом говорится в извещении городского подразделения органов государственной безопасности КНР, информирующем граждан о вступлении в действие мер, направленных на выплату денежных вознаграждений за предоставление сведений о деятельности иностранных разведчиков.

Согласно документу, данные меры были разработаны на основе закона КНР о противодействии шпионажу, передает РАПСИ.

Инициатива органов столичной госбезопасности, говорится в извещении, направлена на повышение бдительности всего общества в вопросах национальной безопасности, развитие эффективного взаимодействия между органами госбезопасности и массами, а также поощрение активного участия граждан в предоставлении сведений о деятельности иностранных разведок.

По мнению авторов документа, именно Пекин, как столица КНР, стал основной площадкой деятельности зарубежных разведслужб и других «враждебных сил», нацеленных на «инфильтрацию, осуществление подрывной деятельности, сеяние раздора, разрушений и хищение информации».

Извещение содержит номера телефонов и почтовые адреса, по которым граждане смогут докладывать о своих подозрениях.

Информаторы получат от 100 до 500 тысяч юаней (от 825 тысяч до 4 миллионов рублей) за особо важные сведения или выдающийся вклад в дело борьбы с иностранными шпионами по шкале вознаграждений, начинающихся с 10 тысяч юаней (82 тысяч рублей). После проверки предоставленной информации и определения ее значимости граждане смогут получить награду в трехмесячный срок.

Документ также предусматривает ответственность за предоставление ложных или недостоверных данных.

Новости smi2.ru

  • Экс-начальник отдела культуры Бердска получил «Золотую репу» (34)
  • Школьники Бердска исследовали космонавтику (проект «Газета в образовании», слайд-шоу, видео) (1)
  • Школы, кондитеры, производственники, строители, врачи Бердска получили дипломы за труд (2)
  • Чиновников и депутатов наградил мэр Бердска (4)
  • Чернобыльцы в Бердске не хотят покупать память (15)
За ловлю шпионов жителям Пекина заплатят 500 тыс. юаней

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [10:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:50] В Сирии погиб контрактник из России

[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве

Все новости

[15:50] В Сирии погиб контрактник из России

[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: