Жители китайской столицы могут рассчитывать на вознаграждение до 500 тысяч юаней (около 4 миллионов рублей) за предоставление властям сведений, которые будут способствовать поимке иностранных шпионов, сообщается в понедельник на сайте правительства Пекина.

Об этом говорится в извещении городского подразделения органов государственной безопасности КНР, информирующем граждан о вступлении в действие мер, направленных на выплату денежных вознаграждений за предоставление сведений о деятельности иностранных разведчиков.

Согласно документу, данные меры были разработаны на основе закона КНР о противодействии шпионажу, передает РАПСИ.

Инициатива органов столичной госбезопасности, говорится в извещении, направлена на повышение бдительности всего общества в вопросах национальной безопасности, развитие эффективного взаимодействия между органами госбезопасности и массами, а также поощрение активного участия граждан в предоставлении сведений о деятельности иностранных разведок.

По мнению авторов документа, именно Пекин, как столица КНР, стал основной площадкой деятельности зарубежных разведслужб и других «враждебных сил», нацеленных на «инфильтрацию, осуществление подрывной деятельности, сеяние раздора, разрушений и хищение информации».

Извещение содержит номера телефонов и почтовые адреса, по которым граждане смогут докладывать о своих подозрениях.

Информаторы получат от 100 до 500 тысяч юаней (от 825 тысяч до 4 миллионов рублей) за особо важные сведения или выдающийся вклад в дело борьбы с иностранными шпионами по шкале вознаграждений, начинающихся с 10 тысяч юаней (82 тысяч рублей). После проверки предоставленной информации и определения ее значимости граждане смогут получить награду в трехмесячный срок.

Документ также предусматривает ответственность за предоставление ложных или недостоверных данных.

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