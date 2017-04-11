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Навального освободили после 15 суток ареста

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток административного ареста, назначенного ему за неповиновение полицейским на акции протеста 26 марта, сообщил руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков.

«Его увезли в ОВД «Коньково» и сейчас там выпустили, в 14:28. Он вышел из ОВД, сейчас едет домой», — сказал Волков журналистам 10 апреля.

Он отметил, что Навальный продолжит свою президентскую кампанию и намерен принять участие в открытии штабов в Тюмени и Челябинске 14-15 апреля, передает «Интерфакс».

Напомним, Тверской суд Москвы 27 марта признал Навального виновным в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов (ст.19.3 КоАП РФ) при задержании на Тверской улице в Москве 26 марта. Также оппозиционер был признан виновным в организации не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичных призывах к данным действиям, а также участии в них, если они повлекли нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ), и был оштрафован на 20 тысяч рублей.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. По официальным данным полиции, было задержано около 500 человек.

В Бердске на антикоррупционный пикет 26 марта вышло около 40 человек. В отношении организатора акции Дениса Пискунова составлен административный протокол. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 11 апреля, дата суда еще не назначена.

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Навального освободили после 15 суток ареста

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [10:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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