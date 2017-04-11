Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток административного ареста, назначенного ему за неповиновение полицейским на акции протеста 26 марта, сообщил руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков.

«Его увезли в ОВД «Коньково» и сейчас там выпустили, в 14:28. Он вышел из ОВД, сейчас едет домой», — сказал Волков журналистам 10 апреля.

Он отметил, что Навальный продолжит свою президентскую кампанию и намерен принять участие в открытии штабов в Тюмени и Челябинске 14-15 апреля, передает «Интерфакс».

Напомним, Тверской суд Москвы 27 марта признал Навального виновным в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов (ст.19.3 КоАП РФ) при задержании на Тверской улице в Москве 26 марта. Также оппозиционер был признан виновным в организации не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичных призывах к данным действиям, а также участии в них, если они повлекли нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ), и был оштрафован на 20 тысяч рублей.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. По официальным данным полиции, было задержано около 500 человек.

В Бердске на антикоррупционный пикет 26 марта вышло около 40 человек. В отношении организатора акции Дениса Пискунова составлен административный протокол. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 11 апреля, дата суда еще не назначена.

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