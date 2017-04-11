Стала известна причина смерти 45-летнего жителя Бердска Юрия Шадринцева, который пропал в последний день марта в дачном обществе. В его гибели, по данным «Курьер. Среда. Бердск», не обнаружено криминала.

Напомним, поисковый отряд «Лиза Алерт» 5 апреля распространил ориентировку на Шадринцева. По словам волонтеров, не ушел из дачного общества «Кабачок» и бесследно пропал. Уже 8 апреля появилась информация, что пропавшего нашли мертвым.

Ранее появлялись неофициальные сообщения о том, что Шадринцева могла сбить машина. Однако это оказалось не более, чем слухами. По информации «Курьер. Среда. Бердск», мужчина умер от общего переохлаждения. Его тело нашли в недостроенной пятиэтажке на улице Авиаторов недалеко от аэродрома «Бердск-центральный». Никаких признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено.

Известно, что накануне Шадринцев отдыхал со знакомыми. В какой-то момент он вышел на улицу, да так и пропал. Товарищи искали его, но не нашли. Доследственная проверка по факту смерти Шадринцева пока не завершена.

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