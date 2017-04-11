Очередная партия подгузников, собранная благотворителями из Бердска, отправилась 10 апреля в Мочищенскую детскую туберкулезную больницу. Волонтер Вячеслав Останин в очередной раз поблагодарил читателей «Курьер. Среда. Бердск» за их добрые и отзывчивые сердца.

— Было очень приятно приехать в редакцию и получить неожиданные подарки. Если уже для меня они стали неожиданными, то для больных ребятишек вдвойне. Из-за карантина мы три месяца не могли побывать в больнице. И когда недавно появились там, то дети так натосковались, что просто налетели на нас от радости. Мы часа три с ними общались и играли. За три месяца набралось 25 именинников, и мы со студентами-иностранцами всех их поздравили и вручили подарки. Спасибо бердчанам, для детей опять будут подарки. Памперсы — это очень нужная в больнице вещь. Но если будет возможность, то кроме подгузников, вещей и канцелярских принадлежностей, приготовьте, пожалуйста какой-нибудь необычный подарок для именинников. Пусть он будет очень скромный, но такой, чтобы больные малыши, подолгу находящиеся на лечении, могли порадоваться, — говорит Вячеслав Останин.

Автор видео Галина Панчева

На следующей неделе Вячеслав опять поедет навещать маленьких пациентов Мочищенской детской туберкулезной больницы. Вместе с ним поедет студентка новосибирского вуза Сара. Приехала она из Финляндии всего два месяца назад. На русском говорит еще плохо.

-Зато с детьми общается замечательно. Она пытаемся что-то им сказать, а они тоже самое — не могут толком что-то выразить словами. Такое ощущение, что Сара находится с ребятишками на одной волне. На самом деле, им хорошо вместе, — рассказывает волонтер.

Сейчас в Мочищенской детской туберкулезной больнице находится, по оценке Вячеслава Останина, более 100 детей. Большая часть ребятишек из неблагополучных семей. Родители, отправив своих чад на лечение, иногда и вовсе забывают о них. А так как папы и мамы этих детей не лишены родительских прав, полностью заботу о малышах государство на себя взять не может. И потому любая помощь, будь то подгузники, игрушки, канцелярские принадлежности, одежда или обувь, приветствуется. Если у вас есть желание собрать небольшой подарочек на день рождения больным девчонкам или мальчишкам, то сделайте это. Помните, что вы будете единственными, от кого они получат сюрприз на день рождения.

Акция «Сухая попа» продолжается. Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).

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