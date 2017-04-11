Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Путин наградил орденом Дружбы иностранных покупателей акций «Роснефти»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами руководителей иностранных компаний, принявших участие в сделке по продаже части принадлежащего государству пакета акций компании «Роснефть».

В соответствии с документом, опубликованном на портале раскрытия правовой информации, глава итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина, исполнительный директор фонд Qatar Investment Autority (QIA) и член королевской семьи Катара Абдулла бин аль-Тани и генеральный директор швейцарского сырьевого трейдера Glencore International Айван Глазенберг получили награды «за большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».

Все три бизнесмена были удостоены президентом ордена Дружбы.

Одновременно с этим на портале правовой информации появилось распоряжение Путина, в соответствии с которым президенту и председателю правления банка ВТБ Андрею Костину была объявлена благодарность президента России за «большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата».

15 декабря 2016 года ВТБ и сингапурская компания QHG Shares Pte Ltd, подконтрольная швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore, заключили кредитное соглашение, по которому банк выдал QHG Shares промежуточный кредит на сумму 692,395 млрд руб. под залог приватизируемого пакета акций «Роснефти». Полученные деньги QHG Shares выплатила «Роснефтегазу», а тот перечислил их в бюджет России.

22 декабря 2016 года ВТБ уступил все права и обязанности по кредитному соглашению «Роснефтегазу», а после получения кредита от итальянского банка Intesa Sanpaolo компания QHG Shares, в число владельцев которой вошел QIA, погасила задолженность перед «Роснефтегазом», выплатив ему €10,2 млрд.

В январе 2017 года Сечин в ходе встречи с Путиным попросил главу государства встретиться с участниками сделки по продаже акций «Роснефти», пояснив, что такая встреча помогла бы «подчеркнуть значение» сделки.

Через день Путин встретился в Кремле с Глайзенбергом, аль-Тани и Мессиной, поблагодарил их «за доверие» и поздравил с самой крупной в мире сделкой в нефтегазовом секторе за 2016 год.

В середине февраля 2017 года Сечин заявил, что сделка по продаже части госпакета акций «Роснефти» достойна войти в историю.

Источник: РБК

Новости smi2.ru

  • Суд отказался рассматривать иск жены главы Роснефти к «Новой газете» по статье о яхте (1)
  • Сечин хочет купить контроль в «Башнефти» за $5 млрд (5)
  • Путин не считает «Роснефть» госкомпанией (4)
  • Продажу «Башнефти» за 330 млрд рублей одобрило правительство России (0)
  • Миллер и Сечин стали самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами России (13)

Путин наградил орденом Дружбы иностранных покупателей акций «Роснефти»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [09:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:50] В Сирии погиб контрактник из России

[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве

Все новости

[15:50] В Сирии погиб контрактник из России

[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: