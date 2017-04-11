Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами руководителей иностранных компаний, принявших участие в сделке по продаже части принадлежащего государству пакета акций компании «Роснефть».

В соответствии с документом, опубликованном на портале раскрытия правовой информации, глава итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина, исполнительный директор фонд Qatar Investment Autority (QIA) и член королевской семьи Катара Абдулла бин аль-Тани и генеральный директор швейцарского сырьевого трейдера Glencore International Айван Глазенберг получили награды «за большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».

Все три бизнесмена были удостоены президентом ордена Дружбы.

Одновременно с этим на портале правовой информации появилось распоряжение Путина, в соответствии с которым президенту и председателю правления банка ВТБ Андрею Костину была объявлена благодарность президента России за «большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата».

15 декабря 2016 года ВТБ и сингапурская компания QHG Shares Pte Ltd, подконтрольная швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore, заключили кредитное соглашение, по которому банк выдал QHG Shares промежуточный кредит на сумму 692,395 млрд руб. под залог приватизируемого пакета акций «Роснефти». Полученные деньги QHG Shares выплатила «Роснефтегазу», а тот перечислил их в бюджет России.

22 декабря 2016 года ВТБ уступил все права и обязанности по кредитному соглашению «Роснефтегазу», а после получения кредита от итальянского банка Intesa Sanpaolo компания QHG Shares, в число владельцев которой вошел QIA, погасила задолженность перед «Роснефтегазом», выплатив ему €10,2 млрд.

В январе 2017 года Сечин в ходе встречи с Путиным попросил главу государства встретиться с участниками сделки по продаже акций «Роснефти», пояснив, что такая встреча помогла бы «подчеркнуть значение» сделки.

Через день Путин встретился в Кремле с Глайзенбергом, аль-Тани и Мессиной, поблагодарил их «за доверие» и поздравил с самой крупной в мире сделкой в нефтегазовом секторе за 2016 год.

В середине февраля 2017 года Сечин заявил, что сделка по продаже части госпакета акций «Роснефти» достойна войти в историю.

Источник: РБК

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