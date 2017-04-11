Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Слова «коньяк» и «стерлядь» стали самыми сложными для участников Тотального диктанта

«Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — «стерлядь» и «коньяк». Так вот, я думаю, что в слове «коньяк» допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать, что «коньяк» пишется с мягким, а не с твердым знаком», — сказала Кошкарева на пресс-конференции, посвященной итогам акции.

По ее словам, вторым по сложности словом оказалось «стерлядь», передает РГ.

«Слова «стерлядь» столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить», — сказала она.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как студенческое мероприятие «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ.

За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну.

Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором стал Леонид Юзефович. Он прочитал текст в одной из аудиторий НГУ.

В Бердске в субботу, 8 апреля, проверили грамотность 136 человек на трех площадках. Результаты диктанта будут известны после 12 апреля.

Новости smi2.ru

  • Фонетику сократят, а диктанты увеличат в школе (3)
  • Тотальный диктант-2015 напишут и в пансионате Бердска (0)
  • Тотальный диктант пройдет в Бердске (5)
  • Тотальный диктант напишут в Бердске в День космонавтики (1)
  • Следом за «Тотальным диктантом» жители Бердска напишут его математический аналог (1)
Слова «коньяк» и «стерлядь» стали самыми сложными для участников Тотального диктанта

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [09:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:50] В Сирии погиб контрактник из России

[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве

Все новости

[15:50] В Сирии погиб контрактник из России

[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: