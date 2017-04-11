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«Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — «стерлядь» и «коньяк». Так вот, я думаю, что в слове «коньяк» допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать, что «коньяк» пишется с мягким, а не с твердым знаком», — сказала Кошкарева на пресс-конференции, посвященной итогам акции.
По ее словам, вторым по сложности словом оказалось «стерлядь», передает РГ.
«Слова «стерлядь» столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить», — сказала она.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как студенческое мероприятие «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ.
За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну.
Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором стал Леонид Юзефович. Он прочитал текст в одной из аудиторий НГУ.
В Бердске в субботу, 8 апреля, проверили грамотность 136 человек на трех площадках. Результаты диктанта будут известны после 12 апреля.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [09:35]
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