Бердский городской суд удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества осужденной за растрату экс-начальницы управления образования и молодежной политики Бердска Натальи Ким. 10 апреля председатель суда Павел Яковинов разрешил освободить из-под ареста земельный участок и автомобиль Натальи Валерьевны.

— Такое решение принято, поскольку причиненный преступлением имущественный вред, установленный приговором суда в размере 247 478 рублей, а также процессуальные издержки полностью возмещены, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году управление образования переплатило порядка 1,4 млн рублей фирме ООО «Легрин» за ремонт подведомственных учреждений. При этом управление возглавляла Наталья Ким, а учредителем фирмы-подрядчика ООО «Легрин» был Леонид Ким, ее супруг, который, как утверждает обвинение, содействовал жене в преступлении. Переплаченные деньги чета Ким, ранее вступив в преступный сговор, потратила на собственные нужды, считает сторона обвинения.

Однако в судебном следствии установлено, что ущерб, причиненный действиями Ким, составляет не 1,4 млн рублей, а только 247 478 рублей (такой вывод сделала седьмая по счету экспертиза). В связи с этим прокуратура потребовала судить бывшую чиновницу по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения). Ранее Наталью Ким обвиняли в более тяжком преступлении — растрате особо крупном размере.

Бывшую чиновницу приговорили к 3 годам лишения свободы условно и обязали возместить ущерб. Свою вину Наталья Валерьевна не признала, но обжаловать вердикт в вышестоящих инстанциях не стала.

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