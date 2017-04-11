Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Растраченные 247 тыс. рублей вернула в бюджет Бердска экс-начальник образования

Бердский городской суд удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества осужденной за растрату экс-начальницы управления образования и молодежной политики Бердска Натальи Ким. 10 апреля председатель суда Павел Яковинов разрешил освободить из-под ареста земельный участок и автомобиль Натальи Валерьевны.

— Такое решение принято, поскольку причиненный преступлением имущественный вред, установленный приговором суда в размере 247 478 рублей, а также процессуальные издержки полностью возмещены, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году управление образования переплатило порядка 1,4 млн рублей фирме ООО «Легрин» за ремонт подведомственных учреждений. При этом управление возглавляла Наталья Ким, а учредителем фирмы-подрядчика ООО «Легрин» был Леонид Ким, ее супруг, который, как утверждает обвинение, содействовал жене в преступлении. Переплаченные деньги чета Ким, ранее вступив в преступный сговор, потратила на собственные нужды, считает сторона обвинения.

Однако в судебном следствии установлено, что ущерб, причиненный действиями Ким, составляет не 1,4 млн рублей, а только 247 478 рублей (такой вывод сделала седьмая по счету экспертиза). В связи с этим прокуратура потребовала судить бывшую чиновницу по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения). Ранее Наталью Ким обвиняли в более тяжком преступлении — растрате особо крупном размере.

Бывшую чиновницу приговорили к 3 годам лишения свободы условно и обязали возместить ущерб. Свою вину Наталья Валерьевна не признала, но обжаловать вердикт в вышестоящих инстанциях не стала.

Новости smi2.ru

  • Экс-замглавы Бердска Мартьянов нанес ущерб городу в 46 млн рублей, но мэр к нему претензий не имеет (14)
  • Суд снял арест с 1 млн рублей бывшего вице-мэра Бердска Мартьянова. Эти деньги поступят в бюджет (9)
  • Полной конфискацией имущества хотят наказывать за взятки чиновников (7)
  • Оставить ли в СИЗО обвиняемого в коррупции экс-депутата из Бердска, решит суд (2)
  • Мэр Бердска простил 46 млн рублей Евгению Мартьянову, обвиняемому в растрате (63)
Растраченные 247 тыс. рублей вернула в бюджет Бердска экс-начальник образования

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [09:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:50] В Сирии погиб контрактник из России

[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве

Все новости

[15:50] В Сирии погиб контрактник из России

[15:40] Реконструкцию улицы Ленина остановят на год в Бердске

[15:35] С поэтом Евгением Евтушенко простились в Москве


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 5.0 м.с.

возможен дождь, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 37%, облачность: 66%

13 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: