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Снова тема про «любимую» СНТ «Слава»

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мария:

Здравствуйте! Снова тема про «любимую» СНТ «Слава» и про нашего «любимого» председателя Белова С. А.

Недавно читала коммент, где-то тут на «Курьере» — спасибо за дороги в СНТ «Слава». Так вот, выкладываю фото дороги, если это можно назвать дорогами…

Слева дорога — Юго-Западный, а справа, где куча снега и все прочее, — это СНТ «Слава». Как тут вообще можно ходить, а не говоря уже про езду… А ведь там, живут и семьи с детьми… Куда обращаться?

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Снова тема про «любимую» СНТ «Слава»Снова тема про «любимую» СНТ «Слава»Снова тема про «любимую» СНТ «Слава»Снова тема про «любимую» СНТ «Слава»

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 апреля 2017 г. [05:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: юго-западный
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