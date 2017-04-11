Здравствуйте! Снова тема про «любимую» СНТ «Слава» и про нашего «любимого» председателя Белова С. А.

Недавно читала коммент, где-то тут на «Курьере» — спасибо за дороги в СНТ «Слава». Так вот, выкладываю фото дороги, если это можно назвать дорогами…

Слева дорога — Юго-Западный, а справа, где куча снега и все прочее, — это СНТ «Слава». Как тут вообще можно ходить, а не говоря уже про езду… А ведь там, живут и семьи с детьми… Куда обращаться?

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