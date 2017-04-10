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Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

Лед на водоемах Новосибирской области окончательно утратил прочность и активно разрушается, риск провалов людей и техники под лед чрезвычайно высок, предупреждают государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России.

Из-за сбросов воды на Новосибирском водохранилище лед просел, стал подвижным, появились глубокие трещины и разломы. Опасные промоины и наслуд (выход на поверхность льда воды) образовались на многих реках и озерах региона.

На реке Обь в черте Новосибирска и до села Ташара (Мошковский район) наблюдается открытая вода: полынья растянулась на 119 километров, кое-где сохранилась ненадежная кромка льда, ступать на которую нельзя. На реках Иня, Бердь и Майзас также обнаружены промоины, поверх сохранившегося льда местами вышла вода.

Провалы под лед и отрывы льдин с рыбаками зафиксированы этой весной уже в нескольких регионах страны. Причина происшествий одна – это несоблюдение правил безопасности, выход и выезд на ненадежный весенний лед.

— Существует большая опасность провала под лед в излюбленных рыбацких местах на Новосибирском водохранилище в Искитимском и Ордынском районах, в черте Новосибирска и Бердском заливе. Патрулирования и массовые рейды ГИМС, спасателей и полицейских по местам, где выход и выезд на лед запрещен, состоятся в эти выходные дни. Отчаянных рыбаков не только будут выдворять с хрупкого льда, но и на законных правах привлекать к ответственности за выход под предупреждающий знак «Выход на лед запрещен», рассказали в региональном управлении МЧС.

Патрулирования проведут на озерах Чаны, Малые Чаны, Медвежье и Кыштовка, где также не исключены происшествия, связанные с провалом под лед. Под контроль возьмут и другие водоемы.

На реке Обь эксперты МЧС прогнозируют отрывы льдин. Родителям необходимо предупредить детей о грозящей опасности и не допускать их выходов к воде и на лед.

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Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [17:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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