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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [16:55]
[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе
[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области
[16:50] Ворошение снега началось в Бердске
[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе
[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области
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