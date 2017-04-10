К ворошению остатков снега приступили в Бердске. По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, ворошить снег, то есть, разбивать его на комки, начали еще в начале апреля.

Ворошение, считают коммунальщики, ускоряет процесс таяния снега и позволяет влаге не задерживаться, а сразу уходить в почву. Захаров отметил, что такая работа продолжится, пока не растает весь снег.

Кроме того, коммунальные службы борются с «остаточными гололедными явлениями». Кое-где в Бердске еще лежит снег и лед. Скользкие места подсыпают песком и солью.

Напомним, в прошлом году рекомендации мэра Бердска Евгения Шестернина ворошить снег на улицах и во дворах вызвали споры. Некоторые заявляли, что ворошение портит асфальт. А иные доходили в ворошении до фанатизма — разбивали даже маленькие кучи на крохотных клумбах.

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