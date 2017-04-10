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В Бердске построят модель городской транспортной схемы. Специалисты Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) уже приступили к сбору данных для создания такой модели.
Как рассказала начальник транспортного отдела Надежда Нятина, уже прошло первое совещание по разработке схемы для пассажирского транспорта.
— Совещание проводилось с целью совершенствования работы пассажирского транспорта и с перспективой сделать его более удобным и комфортным для пассажиров, — отметила Нятина.
Эксперты анализируют маршруты общественного транспорта, объемы перевозок и другие параметры. Уже к июню 2017 года планируют построить имитационную модель.
— Применив эту модель, мы сможем объективно оценивать все предложения по изменению существующей маршрутной сети. Будут ли они рентабельны для перевозчика и будут ли востребованы пассажирами, — уточнила Надежда Валерьевна. — А в дальнейшем, применив эту модель на генплан, мы сможем построить оптимальную маршрутную сеть.
Напомним, в 2014 году дорожная академия из Омска за 1,2 млн рублей разработала проект оптимизации маршрутной сети. Основной его идей стало повышение нагрузки на муниципальный транспорт и снижение количества маршруток. Оптимизация вызвала немало споров, однако она по сей день воплощается в жизнь. Так, за последние пару лет в администрации скорректировали несколько городских маршрутов, убедили частников обновить автопарк, запустили новые маршруты и закупают дополнительно автобусы для ПАТП.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [16:25]
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