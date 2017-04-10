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Назвавший Новосибирск колхозом глава Хакасии обидел губернатора Городецкого

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал высказывание главы Республики Хакасия Виктора Зимина в адрес Новосибирской области. В конце марта в СМИ появилась информация со ссылкой на высказывание господина Зимина, назвавшего Новосибирск «колхозом» и «деревней».

Он отметил, что по уровню жизни Хакасия Москве все еще уступает, однако Новосибирская область больше не конкурент. По мнению Зимина, на это влияет зарплата и качество машин.

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — заявил Зимин.

В рейтинге качества жизни «РИА-Новости» по итогам 2016 года Новосибирская область заняла 28 позицию с рейтинговым балом 47,77 из 100 возможных, уступив Ярославской области и опередив Севастополь. Таким образом, позиции области в сравнении с 2015 годом заметно ухудшились: тогда регион занимал 22 место по качеству жизни населения. Хакасия в этом рейтинге заняла 58 место.

Позднее пресс-служба республиканского правительства сообщила, что эти слова господина Зимина были «выдернуты из контекста».

«На заседании правительства Виктор Зимин говорил о показателях в сфере общественной безопасности, по ряду которых (динамике снижения зарегистрированных преступлений и удовлетворенности граждан в части защищенности от преступных посягательств), Хакасия является лидером в СФО. При этом он обратил внимание представителей силовых структур и органов исполнительной власти на необходимость сконцентрировать усилия на профилактике ДТП, где показатели Хакасии хуже, в том числе в сравнении с Новосибирской областью. Сказанные на деле по-доброму иронично как раз подчеркивали результативные усилия сибирского региона в управлении дорожно-транспортной сетью.

Сегодня Новосибирская область, бесспорно, один из крупнейших, развитых регионов не только Сибири, но и России. У Хакасии тесные экономические, культурные, научные, спортивные связи с центром Сибири, поэтому ни о каком принижении достоинств региона речи не может быть, это очевидный факт. Мы просим не воспринимать всерьез слова, напечатанные в некоторых СМИ», — говорится в официальном заявлении правительства Хакасии.

Видео youtube.com

«Я понимаю, когда хочется рассказать о своем крае — ты живешь здесь, вкладываешь частичку своей души свой труд, но при этом показать как плохо в других регионах… Это делать недопустимо… Так безапелляционно, как это допустил Виктор Михайлович Зимин, считаю, недостойно», — цитирует Владимира Городецкого «Континет-Сибирь».

Он напомнил, что после пожаров в Хакасии в 2015 году одними из первых пришли на помощь погорельцам новосибирцы: «Люди собирали одежду, вещи. В регион были отправлены стройматериалы, поехали строители… В адрес этих людей сказать такие нелицеприятные слова… Это характеризует то, что есть. Я считаю, что это недостойный поступок высшего должностного лица. Так огульно и по-хамски, даже, думаю, недопустимо».

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Назвавший Новосибирск колхозом глава Хакасии обидел губернатора Городецкого

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [16:10]

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