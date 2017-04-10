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Два года условно за экстремистские посты «Вконтакте» получил националист из Бердска

Обвиняемый в экстремизме 23-летний бердчанин Иван Епанчинцев получил условный срок. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском городском суде, приговор оглашен 10 апреля. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Свою вину подсудимый признал. Дело его рассматривали в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей.

Напомним, по версии следствия, Епанчинцев с августа 2015-го по май 2016 года размечал на своей странице «Вконтакте» аудио- и видеофайлы экстремистского характера. Кроме того, молодой человек оставлял комментарии экстремистской направленности. Силовики обнаружили преступления в ходе антиэкстремистского рейда по сети.

На Епанчинцева завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ — действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства … по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, совершенные с использованием интернета.

В суде уточнили, что Епанчинцев уже был судим, но его судимость на сегодня погашена.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», Епанчинцев считает себя националистом. И его посты в социальных сетях были направлены на унижение лиц, не являющихся славянами. Даже сейчас страница Епанчинцева «Вконтакте» пестрит националистской атрибутикой: коловрат, имперский флаг, националистские лозунги типа «Слава Руси», песни ультраправых групп и картинки с осуждением русских девушек, которые связывают себя узами брака с представителями других рас. Судя по его фотографиям, Иван ходил на «Русский марш» в Новосибирске.

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Два года условно за экстремистские посты «Вконтакте» получил националист из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [15:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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