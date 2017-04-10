Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». По замыслу автора, это будет новый федеральный закон, регулирующий общение в интернете.

По инициативе Милонова, соцсетями не смогут пользоваться дети до 14 лет «вне зависимости от гражданства». Регистрация в соцсети будет происходить по удостоверению личности, которое позволяет установить возраст пользователя.

Пользователи не смогут регистрироваться в соцсетях под вымышленными именами, передает Медуза. Помимо этого Милонов предлагает запретить распространение в соцсетях скриншотов переписки без разрешения лиц, участвовавших в ней.

«Социальная сеть — особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть своей жизни, вступает в контакт с другими людьми, и, по сути, осуществляет все те же самые действия, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона. Особенно сейчас, когда возрастающее число пользователей социальных сетей становится легкой добычей для различного рода мошенников», — говорится в пояснительной записке.

Информация о подготовке закона о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями появилась в начале апреля. 10 апреля опубликовано исследование ВЦИОМ, в котором говорится, что такую инициативу поддерживают 62% россиян. При этом 52% опрошенных выступили против регистрации в соцсетях по паспорту.

Среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года), эта доля составляет 67% — больше, чем среди 60-летних и старше (60%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 6 апреля среди 600 респондентов.

Против инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего, жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%).

При этом 52% россиян отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту — эта доля заметно выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, кто не заходит в Сеть (58% против 36%).

С пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39% россиян, в том числе среди 25-34-летних — 48%, передает Интерфакс.

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