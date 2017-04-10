В Новосибирской области проводится проверка по факту травмирования мужчины на железной дороге — на участке между станциями Черепаново и Безменово. Об этом сообщили сегодня, 10 апреля, в Западно-Сибирском управлении СКР на транспорте.

Предварительно установлено, что 9 апреля в 19.30 на перегоне Черепаново — Безменово под электропоезд попал 34-летний житель Новосибирской области.

— Как установлено в ходе первоначальных проверочных мероприятий, мужчина находился в опасной близости от путей, не отреагировал на сигналы повышенной громкости, подаваемые машинистом. Принятые меры экстренного торможения не позволили избежать наезда, — рассказали в ведомстве.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший госпитализирован в больницу с диагнозом: травматическая ампутация обеих нижних конечностей на уровне верхних третей бедер, алкогольное опьянение. Пока произошедшее расценивают как несчастный случай.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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