Бесплатный флюорограф заработает в Бердске не раньше конца мая. Сейчас, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 10 апреля, главврач горбольницы Юрий Краморов, идет обязательная процедура торгов, которая определит поставщика детали для аппарата. Напомним, единственный на стотысячный город больничный флюорограф вышел из строя еще осенью 2016 года: сломалась трубка рентгеновского излучателя.

Новый аппарат для снимков грудной клетки стоит более 6 млн рублей. Несмотря на то, что проблема с бесплатным флюорографическим обледованием возникает в Бердске не впервые, денег на покупку нового оборудования в ФЛГ-кабинет от областного минздрава получить не удается. Однако в феврале 2017 года ведомство выделило более 1 млн рублей на замену перегоревшей трубки. Аукцион на покупку нового элемента флюорографа для нужд Бердской ЦГБ проводит региональное управление контрактных систем.

— Где-то после майских праздников закончатся торги, определится победитель, — предполагает Юрий Краморов. — Потом дается 10 дней на заключение контракта, и после этого трубку заменят.

Напомним, единственным местом, где бердчане смогли сделать флюорограмму по полису ОМС, в последние несколько лет была взрослая поликлиника № 1. Однако аппарат из-за сильного износа пришел в негодность. Сначала руководство ЦГБ ограничило число приемов в ФЛГ-кабинете, чтобы трубка рентгеновского излучателя успевала остыть. Но это спровоцировало огромные очереди и многочисленные жалобы пациентов, которые были готовы писать премьеру Медведеву и министру здравоохранения Скворцовой.

С 1 марта 2017 года работу неисправного аппарата и вовсе прекратили по просьбам общественников. С требованием взять ситуацию на контроль и приостановить работу неисправного флюорографа до его полного восстановления в региональное министерство здравоохранения обратилась общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Активисты уверены, что в бердской ЦГБ возникла ситуация «угрожающая жизни и здоровью граждан». Сейчас на дверях ФЛГ-кабинета, говорят читатели «Курьер. Среда. Бердск», висит листок с надписью «Флюорограф не работает».

Сейчас жители Бердска, которые нуждаются в снимках легких, вынуждены идти в частную клинику «Вега». Именно там находится единственный в городе действующий на сегодняшний день флюорограф. По словам бердчанки Ксении, в последнее воскресенье марта в медцентре у дверей ФЛГ-кабинета была огромная очередь. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», главврач ЦГБ заключил договор с «Вегой», чтобы часть пациентов смогла бесплатно проходить обследование на оборудовании клиники по направлению от лечащего врача. Остальным приходится выкладывать из своего кармана 200 рублей.

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