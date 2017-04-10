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Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня, 10 апреля, представил на аппаратном совещании нового министра транспорта и дорожного хозяйства региона, которым назначен Анатолий Костылевский.
Соответствующее распоряжение о назначении на должность министра №394-рк глава региона подписал 10 апреля, сообщили в пресс-службе областного правительства. До назначения на новую должность Анатолий Костылевский занимал пост первого заместителя начальника управления Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»).
Губернатор отметил богатый опыт работы Анатолия Костылевского в дорожной отрасли, подчеркнул, что полученные им знания и опыт практической деятельности будут полезны при реализации ряда важных целевых программ развития дорожной сети, осуществляемых в Новосибирской области. Владимир Городецкий поздравил Анатолия Костылевского с назначением, пожелал ему удачи и успехов.
О новом назначении сообщил подчиненным и мэр Бердска Евгений Шестернин. На совещании чиновников в понедельник он назвал имя нового главы регионального минтранса. И сообщил, что предшественник Костылевского Сергей Титво назначен президентом компании «Сибмост».
справка
Анатолий Викторович Костылевский родился 6 июля 1977 года в селе Кирза Ордынского района Новосибирской области. В 1999 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы, инженер путей сообщения-строитель».
Прошел трудовой путь от мастера филиала ОАО «Новосибиркавтодор» Ордынского дорожного ремонтно-строительного управления до заместителя директора Воронежского филиала по эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании «Российские автомобильные дороги». С сентября 2013 по май 2015 года занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Женат, имеет двоих детей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [14:45]
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