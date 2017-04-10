В омской больнице умерла 10-летняя девочка с почечной недостаточностью, которая ранее впала в кому после укола лидокаина. Возбуждено уголовное дело, сообщает СКР по Омской области.

Следователи проверили сообщение местных СМИ о том, что 30 марта в детской городской клинической больнице №3 девочка, проходившая лечение в отделении нефрологии, впала в кому.

«По версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 Омска 10-летняя девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами. Утром 8 апреля 2017 года ребенок скончался», — говорится в сообщении Следственного комитета.

После проверки следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

В свою очередь прокуратура Омской области сообщила о собственной проверке этого случая и взяла под контроль расследование возбужденного СК дела. В ведомстве отметили, что ранее девочке вводили лечебный препарат внутривенно, а в последний раз сделали внутримышечную инъекцию с лидокаином, это и вызвало искусственную кому.

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