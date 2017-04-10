USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В городских автобусах Бердска теперь можно рассчитаться безналичным способом. Как рассказала директор ПАТП, во всех автобусах установлены терминалы для оплаты банковскими картами. Пока система работает в пилотном режиме.
— На каждом автобусе есть наклейка, которая говорит о том, что здесь производится безналичный расчет. Что касается востребованности, то пока, на наш взгляд, это удобно, но люди, видимо, привыкли рассчитываться все-таки наличными средствами, — отметила Бороздина.
По подсчетам ПАТП, только порядка 20 человек в день рассчитываются в автобусах карточкой. Впрочем, со временем безналичный способ оплаты, возможно, станет более популярным.
— Думаю, терминалы будут востребованы, если они появятся еще и в «Газелях», — заметил мэр Бердска Евгений Шестернин.
Елена Викторовна согласилась с этим и добавила, что в будущем, вероятно, в общественном транспорте и вовсе не станет наличного расчета. Стоит отметить, что и законодательство толкает перевозчиков к обязательной установке терминалов для карт.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [14:20]
[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе
[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области
[16:50] Ворошение снега началось в Бердске
[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе
[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.
Ясно, ветер: южный
|
Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.
Ясно, ветер: южный
|
Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный