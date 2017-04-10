В городских автобусах Бердска теперь можно рассчитаться безналичным способом. Как рассказала директор ПАТП, во всех автобусах установлены терминалы для оплаты банковскими картами. Пока система работает в пилотном режиме.

— На каждом автобусе есть наклейка, которая говорит о том, что здесь производится безналичный расчет. Что касается востребованности, то пока, на наш взгляд, это удобно, но люди, видимо, привыкли рассчитываться все-таки наличными средствами, — отметила Бороздина.

По подсчетам ПАТП, только порядка 20 человек в день рассчитываются в автобусах карточкой. Впрочем, со временем безналичный способ оплаты, возможно, станет более популярным.

— Думаю, терминалы будут востребованы, если они появятся еще и в «Газелях», — заметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Елена Викторовна согласилась с этим и добавила, что в будущем, вероятно, в общественном транспорте и вовсе не станет наличного расчета. Стоит отметить, что и законодательство толкает перевозчиков к обязательной установке терминалов для карт.

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