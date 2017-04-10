Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

От мусора и грязи после зимы очищают Бердск

Коммунальщики приводят в порядок Бердск после зимы. Как рассказал начальник УЖКХ Владимир Захаров, после того, как растаяла основная масса снега, на улицах появились кучи мусора.

— Много мусора на сегодня из-под снега выявляется. Поэтому большие силы бросаем на очистку обочин и остановок общественного транспорта от посторонних предметов, — сообщил Захаров.

Кроме того, очищают лотковые части дорог, где за зиму скопилось немало грязи и пыли. В этом направлении работает в том числе и дорожная техника. Грунтовые наносы образовались между асфальтом и бетонными поребриками.

К генеральной уборке города подключаются и управляющие компании, и активные жители. В частности, они убирают прошлогоднюю листву и мусор с газонов на придомовых территориях и возле офисов и готовят клумбы под посадку цветов.

Новости smi2.ru

  • В Бердске назначена дата весеннего субботника (11)
  • Почему при покупке пива мы платим каждый раз за тару? (35)
  • Поплаваем по Бердску? (14)
  • Площадь Горького завалена окурками (37)
  • Остались ли в Бердске окрестности, где прогулка может доставить удовольствие, а не чувство горечи и обиды за родную землю? (18)
От мусора и грязи после зимы очищают Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [14:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области

[16:50] Ворошение снега началось в Бердске

Все новости

[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области

[16:50] Ворошение снега началось в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: