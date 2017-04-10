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Коммунальщики приводят в порядок Бердск после зимы. Как рассказал начальник УЖКХ Владимир Захаров, после того, как растаяла основная масса снега, на улицах появились кучи мусора.
— Много мусора на сегодня из-под снега выявляется. Поэтому большие силы бросаем на очистку обочин и остановок общественного транспорта от посторонних предметов, — сообщил Захаров.
Кроме того, очищают лотковые части дорог, где за зиму скопилось немало грязи и пыли. В этом направлении работает в том числе и дорожная техника. Грунтовые наносы образовались между асфальтом и бетонными поребриками.
К генеральной уборке города подключаются и управляющие компании, и активные жители. В частности, они убирают прошлогоднюю листву и мусор с газонов на придомовых территориях и возле офисов и готовят клумбы под посадку цветов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [14:05]
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