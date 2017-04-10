Лучший юный художник России своими глазами увидела, как рисованные персонажи превращаются в любимых миллионами героев.

На творческую кухню «Смешариков» новосибирская школьница попала, преодолев серьезную конкуренцию: в конкурсе приняло участие несколько тысяч детей по всей России, которые ежедневно выгружали свои творческие работы на сайт проекта. Юная художница подготовила для конкурса художественное изображение по мотивам полотна Огюста Ренуара «Портрет Жанны Самари» pokolenie.mts.ru.

Путешествие в мир круглых персонажей получилось по-настоящему незабываемым и полезным. В студии Полину познакомили с процессом озвучания, показали работу художников-аниматоров, она встретилась с героиней «Смешариков» Нюшей и побывала на персональном просмотре кино о Смешариках в студийном зале. Экскурсия Полины по творческой кухне «Смешариков» завершилась встречей с ведущим режиссером анимационного сериала Денисом Черновым, который поделился с ней секретами профессии.

Когда экскурсия подошла к концу, юная художница из Новосибирска не стала сдерживать эмоции: «Большое спасибо «Поколению М» за то, что пригласили в студию. Это было очень необычно, интересно и познавательно!»

Полине 10 лет, она учится в 4 классе французской гимназии и занимается теннисом в школе Олимпийского резерва. Участница и призер различных конкурсов. Рисованием занимается с 4 лет в изостудии «Зазеркалье» при Новосибирском государственном художественном музее. О конкурсе проекта «Поколение М» Полина узнала от мамы и решила принять участие.

«Поколение М» продолжает открывать уникальные возможности ребятам со всей страны. Победительница конкурса «Анимашки» получила уникальную возможность побывать на одной из лучших анимационных студий страны, где создаются «кумиры» многих российских детей – Смешарики. Мы же, в свою очередь, от всей души говорим «спасибо» Полине за талант и желание помочь своим творчеством тяжелобольным ребятам», — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Партнерский материал

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