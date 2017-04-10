Разбить сквер за зданием городского дома культуры Бердска предлагают общественники благотворительного фонда «Дети — наше будущее». В субботу, 8 апреля, они встретились с представителями власти Бердска и местными жителями, чтобы обсудить свой проект благоустройства неприглядной территории в самом центре города.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Яременко, директор по развитию фонда, он намерен получить средства в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», всего в рамках программы «Формирование современной среды в городе Бердске» государство готово выделить 37 млн рублей.

Свою задумку активисты показали жителям трех домов, прилегающих к проблемному участку, с улиц Комсомольской, Первомайской и Лелюха, представителям ОНФ, бердским депутатам и чиновникам. Общественники считают, что площадка на главной улице должна украшать ее, а не пугать жителей и гостей города своим видом.

По замыслу авторов проекта, вместо неухоженного пустыря за культурным учреждением появится настоящий уголок семейного отдыха: асфальтированные дорожки, зеленые насаждения, игровая площадка для детей, обособленное место для выгула собак, уличные спортивные тренажеры, баскетбольная коробка и фотозона. По словам Ирины Яременко, также обсуждается вопрос с установкой туалета: местные жители жалуются, что из-за близости к остановкам общественного транспорта и своей укромности этот уголок пользуется спросом у желающих справить нужду.

— Мы давно просим мэра, чтобы взять кураторство над этой территорией, — рассказала директор по развитию фонда «Дети — наше будущее». — В прошлом году мы там проводили ряд субботников, в этом году сделали там каток. Очень большое количество людей высказываются за то, что там необходимо проводить благоустройство, потому что сейчас там запущение. Там еще проблема в том, что часть территории муниципальная, поэтому мы в проекте постарались учесть, чтобы как можно больше задействовать именно территории дворов.

Воплощение проекта, по оценке авторов, обойдется в 9-10 млн рублей. Эти деньги они намерены получить по госпрограмме, которая стартовала в регионах России этой весной. По условиям, 5% средств должны внести жители дворов в качестве софинансирования. И они, по словам Ирины Яременко, готовы не только собрать нужную сумму, но и приложить свои силы к благоустройству.

Сейчас активисты фонда готовят все необходимые документы, чтобы представить свой проект на суд общественной комиссии Бердска, которая распределяет федеральные средства на благоустройство дворов и территорий общего пользования. Напомним, предыдущее заседание коллегиального органа прошло за закрытыми дверями. Тогда собравшиеся рассмотрели 42 заявки от горожан на общую сумму 76 млн рублей. В область решили отправить для дальнейшего изучения лишь часть из них, на 22 млн рублей, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».

На этот раз, согласно постановлению главы Бердска от 6 апреля, выбирать проекты будут 28 человек: чиновники, общественники, представители политических партий, депутаты и предприниматели.

Список:

Степанова Лариса Владимировна — заместитель главы администрации (по городскому хозяйству), председатель комиссии; Захаров Владимир Николаевич — директор МКУ «УЖКХ», заместитель председателя комиссии; Назарова Галина Геннадьевна — начальник отдела развития ЖКХ МКУ «УЖКХ», секретарь комиссии; Антонов Антон Владимирович — начальник отдела строительства МКУ «УКС» (по согласованию); Бадьин Валерий Георгиевич — председатель Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Балетских Анжелика Валерьевна — руководитель общественной жилищной инспекции «ЖКХ контроль-Новосибирск по Новосибирской области» (по согласованию); Бархатов Антон Александрович -председатель Молодежного Парламента НСО (по согласованию); Болтрукевич Константин Владимирович — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Буланкина Альфия Хайруловна — член партии КПРФ (по согласованию); Галл-Савальский Игорь Владимирович — председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию); Голубев Владимир Алексеевич — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Горобец Игорь Петрович — руководитель бердской ячейки ЛДПР (по согласованию); Дурыманов Роман Сергеевич — член регионального отделения политической партии Справедливая Россия (по согласованию); Золотухина Татьяна Владимировна — начальник отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска; Ким Петр Анатольевич — заместитель главы администрации (по строительству); Корниевская Ирина Анатольевна — технический директор МУП «КБУ» (по согласованию); Линк Юлия Владимировна — начальник отдела общественной приемной Главы города Бердска; Минин Иван Сергеевич — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Онищенко Сергей Александрович — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Пилько Андрей Геннадьевич — член Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию); Праксин Алексей Евгеньевич — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Прилепский Борис Васильевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области (по согласованию); Родина Зоя Николаевна — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области (по согласованию); Сагайдак Любовь Андреевна — председатель ОО Бердская МО ВОИ (по согласованию); Теличко Жанна Владимировна — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию); Христенко Раиса Васильевна — председатель городской организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов города Бердска (по согласованию); Чекмазова Анна Владимировна — начальник отдела общественных связей и информации, пресс-центра администрации города Бердска; Щербенёва Марина Валерьевна — председатель Общественной палаты города Бердска (по согласованию).

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