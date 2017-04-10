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Управление образования Бердска закупает 475 путевок в детские оздоровительные лагеря для детей, сообщили в пресс-центре мэрии. На территории города в 2017 году будет функционировать 11 детских оздоровительных лагерей, куда могут поехать бердчане. Управление образование объявило аукцион на покупку путевок.
Предполагается купить:
155 путевок в туристский палаточный лагерь (полная стоимость — 10 100 руб., бюджетное финансирование – 5500 руб., доплата родителей – 4600 руб.);
в круглогодичный лагерь 140 путевок: 130 путевок по 25 000 руб., бюджетное финансирование — 8500 руб., родительская плата — 16 500 руб. 10 путевок по 26 500 руб., бюджетное финансирование 10 000 руб., родительская плата — 16 500 руб.; 160 путевок в лагерь спортивного направления (полная стоимость путевки 21 140 руб., бюджетное финансирование – 7500 руб., доплата родителей – 13 640 руб.; 20 путевок в санаторный лагерь (полная стоимость путевки 23 760 руб., бюджетное финансирование – 8000 руб., доплата родителей 15 760 руб.).
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [13:25]
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