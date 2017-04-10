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Погиб человек на пожаре в храме всех религий в Казани

В Казани в храме всех религий в ночь на понедельник произошел пожар, сообщает управление МЧС по Республике Татарстан сегодня, 10 апреля.

«В 4:35 мск… по единому номеру вызова экстренных служб 112 от очевидца поступило сообщение о пожаре в Храме всех религий. На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом многоуровневого здания», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на момент прибытия пожарных подразделений было установлено горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом многоуровневого здания.

— Чтобы попасть в здание пожарным пришлось потратить время на вскрытие закрытых на замки дверей, — рассказали в МЧС.

«В 6:51 мск пожарные ликвидировали открытое горение в Храме всех религий. В здании был обнаружен мертвый мужчина, его личность устанавливается», — сказали в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, погибшим является Мансур Зиннатов, 1954 года рождения, который был бывшим прорабом храма и представителем выставки художников.

По факту обнаружения тела мужчины начата доследственная проверка.

Площадь пожара составила 200 кв. м. МЧС в настоящее время рассматривает весь комплекс возможных причин ЧП: поджог, неосторожное обращение с огнем, электротехнические причины.

Храм всех религий построил в 1994 году художник, скульптором, архитектор и целитель Ильдар Ханов. По его замыслу, храм сооружен как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся.

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Погиб человек на пожаре в храме всех религий в Казани

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [13:15]

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