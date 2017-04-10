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Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил дорожникам всю неделю работать над устранением ям и трещин на дорогах после зимы.
— На совещании принято решение: работаем без выходных по ямочному ремонту. Делайте скользящий график, и выходных вообще не будет. Нужно очень оперативно все эти выбоины заделать, — заявил Шестернин.
Коммунальщики уже провели аварийный ремонт горячим асфальтом на 14 участках дорог. На этой неделе работу усилят, так как погода благоприятствует, а луж на проезжей части почти не осталось.
Кроме того, дорожные службы опишут дефекты на дорогах, отремонтированных в 2015-2016 годах. Таким образом город будет добиваться гарантийного ремонта от подрядчиков.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [13:00]
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