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Отделом социального обслуживания населения, Комплексным центром соцобслуживания населения совместно с городским Советом ветеранов идет работа по организации поздравлений участников Великой Отечественной войны с Днем Победы.
На сегодняшний день в городе проживает 99 участников войны, из них 41 участник боев, 16 инвалидов войны, а также приравненные к ним (10 военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях не менее 6 месяцев, 15 жителей блокадного Ленинграда и 17 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей), а также 787 тружеников тыла.
Участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий с Днем Победы поздравят на дому глава города Бердска Евгений Шестернин, председатель горсовета Валерий Бадьин, заместители главы администрации.
В течение года по указу президента с 2012 года ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют на дому с юбилейными датами, начиная с 90 лет.
Работу по организации поздравлений ведет отдел социального обслуживания населения. В 2017 году с января по март месяц с 90-летием поздравили 27 ветеранов и 4 ветерана с 95-летием. В апреле юбилей отметят 13 ветеранов, из них 90-летних – 11 человек, 95-летних – двое.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [12:45]
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