В Новосибирской области «по горячим следам» раскрыто двойное убийство, сообщил сегодня, 10 апреля, старший помощник руководителя регионального управления (по взаимодействию со СМИ) СКР Алексей Максименко.

Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области 7 апреля по факту совершения в одной из квартир в р.п. Чистоозёрное убийства двух мужчин возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В течение суток установлен и задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления местный житель. К настоящему времени ему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя в отношении обвиняемый заключён судом под стражу.

По версии следствия, около 2 часов ночи 7 апреля в одной из квартир дома №14 на улице Промышленной в Чистоозёрном было обнаружено тело 44-летнего хозяина квартиры с множественными колото-резаными ранами головы и шеи. Здесь же в бессознательном состоянии с телесными повреждениями в области головы, нанесенными твердым тупым предметом, обнаружен 41-летний мужчина. Последний сразу же был доставлен в Чистоозёрную районную больницу, однако вскоре скончался, не приходя в сознание.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в вечернее время 6 апреля в указанную квартиру в состоянии алкогольного опьянения с целью вымогательства у её хозяина денежных средств пришел ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и корыстно-насильственных преступлений 31-летний местный житель.

Увидев, что в квартире помимо её хозяина находится также другой мужчина, злоумышленник, ошибочно приняв последнего за иное лицо, нанесшее ему некоторое время назад личную обиду, действуя с целью убийства, ударил приведенного мужчину несколько раз в область головы куском металлической арматуры.

Далее обвиняемый под надуманным предлогом потребовал у хозяина квартиры денежные средства, а затем с целью убийства нанес ему множественные удары ножом в область головы и шеи, от которых тот скончался на месте преступления. После этого злоумышленник скрылся.

Приведенные обстоятельства следователем установлены во взаимодействии с сотрудниками полиции. При раскрытии преступления следователем-криминалистом управления применена криминалистическая техника.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого события.

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