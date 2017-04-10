Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

За большегрузы платят льготный транспортный налог в Новосибирской области

Жителям Новосибирской области напоминают о действии налоговой льготы, освобождающей физические лица от уплаты транспортного налога. Управление федеральной налоговой службы по региону сообщает: льгота действует в отношении транспортных средств, имеющих разрешённую массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы.

Льгота регламентирована статьёй 361.1 Налогового кодекса РФ и действует с 2015 года. Данное налоговое послабление может предоставляться в разных форматах:

— в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесённая плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн, превышает или равна сумме налога за данный налоговых период; — в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.

Для использования льготы необходимо предоставить в налоговый орган заявление о её предоставлении (в том числе, можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчётной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуется представить в налоговый орган до начала массового расчёта транспортного налога за 2016 год – до 1 мая 2017 года.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

Новости smi2.ru

  • Тариф «Платона» повысят дважды (6)
  • Сергей Иванов: регионы умоляют и просят правительство о введении «Платона» (25)
  • Против «Платона» бастуют дальнобойщики (7)
  • Иркутские коммунисты поддержали стачку дальнобойщиков (0)
  • 11 млрд рублей от «Платона» пойдут на ремонт дорог (1)
За большегрузы платят льготный транспортный налог в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [12:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области

[16:50] Ворошение снега началось в Бердске

Все новости

[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области

[16:50] Ворошение снега началось в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: