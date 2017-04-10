Жителям Новосибирской области напоминают о действии налоговой льготы, освобождающей физические лица от уплаты транспортного налога. Управление федеральной налоговой службы по региону сообщает: льгота действует в отношении транспортных средств, имеющих разрешённую массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы.

Льгота регламентирована статьёй 361.1 Налогового кодекса РФ и действует с 2015 года. Данное налоговое послабление может предоставляться в разных форматах:

— в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесённая плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн, превышает или равна сумме налога за данный налоговых период; — в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.

Для использования льготы необходимо предоставить в налоговый орган заявление о её предоставлении (в том числе, можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчётной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуется представить в налоговый орган до начала массового расчёта транспортного налога за 2016 год – до 1 мая 2017 года.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

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