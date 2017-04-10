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Зачем разоряют коллективные хозяйства?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист ФАГ:

Сегодня по теле сообщили, что в Ордынском районе разоряют «Новокремлевское» хозяйство. 1000 коров под нож, мельницу закрывает, продал столовую, 100 работников увольняет.

Пять нобелевских лауреатов мира по экономике написали Ельцину коллективное письмо, чтобы не разоряли коллективные хозяйства. Рентабельность таких хозяйств на порядок выше фермерских. Не послушали, сволочи!

Чего боятся путины и почему приветствуют кулацкое, единоличное, за которое бился вешатель-Столыпин?

Здесь всё понятно, если народ раздроблен, нет единства, с ним власти легче манипулировать. Поэтому за время правления Путина уничтожено десятки тысяч коллективных хозяйств, десятки тысяч заводов, фабрик и т.п.

Недавно по теле озвучили данные ООН. СССР при населении 290 млн производил сельхозпродукции на 500 млн человек и кормил другие страны.

Да ладно! – взвоет блудный либерал, это всё враньё, голодные ходили. И как всегда «огрызаются» вдогонку им ожиревшие мещане.

Ну вот, сейчас в подворотне шавки гавкать начнут: почему не берут землю (брали, потом отняли) и сами не становятся хозяевами. Гавкать умеют, только вот способны ли сами без техники и денег на тяжелый деревенский труд?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [11:50]

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