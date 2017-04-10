Каждую весну по традиции в Бердске проходят работы по благоустройству, санитарной уборке, озеленению территории города. Горожане принимают активное участие в общероссийских Днях защиты от экологической опасности, субботнике.

— Обращаемся ко всем трудовым коллективам, учащейся молодежи, пенсионерам, к местным отделениям партий, общественным объединениям, профсоюзным, ветеранским организациям, ко всему населению города с призывом включиться в работу по организации и проведению с 17 апреля по 30 апреля городского субботника, — призвали в пресс-центре мэрии Бердска.

22 апреля, в единый общегородской санитарный день, стартует городская экологическая акция «Оберегай!» с целью привлечения бердчан к бережному обращению с ресурсами, охране окружающей среды, а 29 апреля все желающие могут присоединиться к данной акции по очистке берегов.

Чиновники предлагают максимально объединить усилия трудовых коллективов города в целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории Бердска, развития благоустроенных территорий.

— Приведем в надлежащее состояние и порядок мемориальные комплексы, фасады зданий, игровые, спортивные и детские площадки, дороги, проезды, тротуары, общественный транспорт, уберем стихийные мусорные свалки в городе. Призываем вас продолжить начатую в предыдущие годы работу по озеленению улиц, — заявили в мэрии.

Чистота и порядок, охрана природы и окружающей среды должны стать повседневной заботой жителей Бердска.

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