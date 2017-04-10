Годом экологии объявило правительство 2017 год в России. Предполагается, что проблемам охраны окружающей среды будет уделяться больше внимания и финансирования.

Леса и водоемы Бердска — его главное богатство и достопримечательность. Начальник управления природных ресурсов Бердска Светлана Шерстобитова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», как грамотно пользоваться зелеными насаждениями и что спасет земли Бердска от вымывания водами рукотворного Обского моря.

Бердск окружен лесами. Что сейчас особенно волнует экологов в части лесопользования?

— Я бы затронула вопрос грамотного использования городских лесов. Мы их узаконили, создали Бердское муниципальное лесничество, но под ним подразумевается только статус, т.е. они стали городскими защитными лесами, у них появились границы. Сейчас мы их должны использовать только в рамках лесного кодекса. Если, допустим, мы планируем участок леса сдать в аренду с определенными видами лесопользования, то нужно согласие депутатов, потом проводится аукцион, потом проект освоения городских лесов, который проходит экспертизу. Хотелось бы, чтобы это все проходило с жестким контролем специалистов.

Это касается аренды. А еще у нас есть мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов. В рамках этого между нашим управлением и лесхозом заключен договор плановых мероприятий на 10 лет. Но меня беспокоят внеплановые. Очень много ветровальных, сухостойных деревьев. Сейчас есть новое постановление правительства о санитарных мероприятиях. Делается это для безопасности людей, которые там гуляют, ездят на машинах. Но просто так опасные деревья не вырубаются — администрация должна проводить лесопатологическое обследование. Мы хотим предложить, если это наши городские леса и мы вправе сформировать правовую базу, убирать этот сухойстой без дополнительных финансовых вложений, потому что это обследование очень дорогостоящее.

В последнее время в власть Бердска часто говорит о процессе берегообрушения. Насколько эта проблема серьезна?

— Берегообрушение — это один из самых тревожных вопросов, потому что водохранилище подмывает наши земли. На это, действительно, очень большое внимание сейчас уделяется администрацией Бердска, потому как мы теряем городские площади и участки, отмежеванные городскими лесами, которые у нас в постоянном и бессрочном пользовании. Они уходят под воду.

Этот процесс можно остановить?

— Сделать это можно только в рамках федеральной программы. Нужны федеральные деньги, чтобы укрепить берег: даже за областной счет мы этого сделать не сможем. Это очень дорогостоящие мероприятия. У нас на Бердской косе в 2013 году было потрачено 48,5 млн рублей из федерального бюджета на берегоукрепление, а километраж составил 1,2 км. Представляете?

Мы не единожды обращались наверх. Беспокойство вызывал район базы «Дельфин». За последние 5-7 лет береговая полоса там уменьшилась на 0,25 гектара. Березы и сосны падают, домики спортсменов стоят уже на краю. Возможно, в этом году что-то изменится. Вот, Молодежный парламент этим вопросом решил заняться. Может, молодым и активным удастся привлечь внимание к этой проблеме.

Как попасть в федеральную программу берегоукрепления?

— Для начала нужно обозначить свою проблему. Но проблема эта должна касаться, естественно, не юридических лиц, а быть в рамках муниципального образования. В определении мест есть своя специфика. В первую очередь туда попадают населенные пункты, где от этого зависит жизнь человека. То есть если где-то стоит дом, и он под действием берегоразрушения может упасть, то этот населенный пункт попадет в программу. А у нас пока не совсем так.

На сайте kurer-sreda.ru вы можете увидеть и другие фрагменты интервью со Светланой Шерстобитовой. Начальник управления природных русурсов Бердска уже рассказывала о том, чем дышат http://www.kurer-sreda.ru/2017/04/06/284885-svetlana-sherstobitova-menshe-zagryaznyat-vozdux-s-90-x-godov-stali-predpriyatiya-berdska жители Бердска, и о том, на сколько http://www.kurer-sreda.ru/2017/04/07/285131-tolko-7-let-smozhet-prinimat-musor-gorodskaya-svalka-berdska лет хватит площадей городской свалки. В ближайшее время мы опубликуем разговор с чиновницей, посвященный другим важным экологическим вопросам.

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