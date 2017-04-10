Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Иркутские коммунисты поддержали стачку дальнобойщиков

Иркутские коммунисты официально поддержали протесты дальнобойщиков. Обком КПРФ обратил внимание на схему «Платона», связанного с сыном друга президента РФ, и призвал всех водителей фур присоединиться к забастовке.

Обком принял заявление о поддержке всероссийского протеста дальнобойщиков на заседании бюро. Первый секретарь регионального отделения КПРФ — губернатор Сергей Левченко.

Документ опубликован на сайте обкома. Коммунисты возмущены задержанием 3 апреля координатора иркутского отделения Объединения перевозчиков России Сергея Хмелёва и еще порядка 40 дальнобойщиков в Дагестане. Они потребовали полной отмены «Платона» и отставки «правительства Путина-Медведева».

«Большая часть акций ООО «РТ-Инвест транспортные системы» (которое собирает плату с автоперевозчиков) принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну олигарха Аркадия Ротенберга, в свою очередь тесно связанного с президентом Путиным. Это заставляет подозревать коррупцию в том факте, что компания заключила концессионное соглашение с Федеральным дорожным агентством без конкурса, — заявил обком. — Еще Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» показал, что крупные монополисты в тесной связке с буржуазным государством разоряют мелких хозяев. За 100 лет изменилось немногое: фактически, дальнобойщиков обложили еще одним налогом».

Иркутские коммунисты потребовали снизить топливные акцизы на внутреннем рынке. Коммунисты готовы оказать помощь протестующим.

«Мы призываем примкнуть к забастовке тех, кто еще этого не сделал <…> Поборы бьют не только по дальнобойщикам, в конечном итоге через повышение цен дань г-ну Ротенбергу вынуждены платить все трудящиеся России. Мы призываем их поддержать выступления дальнобойщиков», — говорится в воззвании обкома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дальнобойщики объявили бессрочную забастовку до отмены «Платона». Водители выступают против решений федерального правительства. К всероссийской акции протеста присоединились дальнобойщики из Читы, Улан-Удэ и Новосибирска, где задержали четырех активистов.

Новости smi2.ru

  • Сергей Иванов: регионы умоляют и просят правительство о введении «Платона» (25)
  • Против «Платона» бастуют дальнобойщики (7)
  • «Платон» проиндексируют на 25% (5)
  • Путин знает о протесте дальнобойщиков (14)
  • Дальнобойщики: «Хватит кормить Ротенбергов»! (19)

Иркутские коммунисты поддержали стачку дальнобойщиков

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [11:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области

[16:50] Ворошение снега началось в Бердске

Все новости

[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области

[16:50] Ворошение снега началось в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: