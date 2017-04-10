Иркутские коммунисты официально поддержали протесты дальнобойщиков. Обком КПРФ обратил внимание на схему «Платона», связанного с сыном друга президента РФ, и призвал всех водителей фур присоединиться к забастовке.

Обком принял заявление о поддержке всероссийского протеста дальнобойщиков на заседании бюро. Первый секретарь регионального отделения КПРФ — губернатор Сергей Левченко.

Документ опубликован на сайте обкома. Коммунисты возмущены задержанием 3 апреля координатора иркутского отделения Объединения перевозчиков России Сергея Хмелёва и еще порядка 40 дальнобойщиков в Дагестане. Они потребовали полной отмены «Платона» и отставки «правительства Путина-Медведева».

«Большая часть акций ООО «РТ-Инвест транспортные системы» (которое собирает плату с автоперевозчиков) принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну олигарха Аркадия Ротенберга, в свою очередь тесно связанного с президентом Путиным. Это заставляет подозревать коррупцию в том факте, что компания заключила концессионное соглашение с Федеральным дорожным агентством без конкурса, — заявил обком. — Еще Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» показал, что крупные монополисты в тесной связке с буржуазным государством разоряют мелких хозяев. За 100 лет изменилось немногое: фактически, дальнобойщиков обложили еще одним налогом».

Иркутские коммунисты потребовали снизить топливные акцизы на внутреннем рынке. Коммунисты готовы оказать помощь протестующим.

«Мы призываем примкнуть к забастовке тех, кто еще этого не сделал <…> Поборы бьют не только по дальнобойщикам, в конечном итоге через повышение цен дань г-ну Ротенбергу вынуждены платить все трудящиеся России. Мы призываем их поддержать выступления дальнобойщиков», — говорится в воззвании обкома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дальнобойщики объявили бессрочную забастовку до отмены «Платона». Водители выступают против решений федерального правительства. К всероссийской акции протеста присоединились дальнобойщики из Читы, Улан-Удэ и Новосибирска, где задержали четырех активистов.

Новости smi2.ru