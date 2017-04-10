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Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летней Галине Хомяковой, начальнику почтового отделения, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Она признана виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения), ч.2 ст.327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, совершенное с целью скрыть другое преступление).
Суд установил, что Хомякова, являясь начальником отделения почтовой связи 5-го класса отделения почтовой связи «Чернореченский», присвоила принадлежащие обособленному структурному подразделению Искитимский Почтамт – ОСП УФПС Новосибирской области — филиалу ФГУП «Почта России» денежные средства в сумме 6172 рубля.
Далее, с целью скрыть совершенное ею преступление, Хомякова внесла в накладную недостоверные сведения о получении подчиненным ей работником ОПС «Чернореченский» товара, предназначенного для реализации на сумму 6172 рубля.
Вину Хомякова признала, согласилась с предъявленным обвинением, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Хомяковой назначено наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев и возложением обязанностей. Приговор в законную силу не вступил.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [11:05]
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