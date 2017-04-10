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Бердских любителей поэтического творчества приглашают принять участие в городском конкурсе на лучшее авторское стихотворение для детей.
Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию Международного дня защиты детей. Организатор конкурса — Централизованная библиотечная система.
Конкурс проводится среди взрослого населения города старше 18 лет. Для участия в конкурсе принимаются поэтические произведения объемом до 2 страниц формата А4. Прием конкурсных работ — до 15 мая. Справки по тел. 3-03-63.
С положением конкурса можно ознакомиться на сайте отдела культуры www.okberdsk.ru.
«Мне известно, что слоны не летают. А блины? Мне известно, как летают… Сковородка тоже знает, если бабушка печет, — отлетают прямо в рот!» — такое стихотворение написал не ребенок и не подросток, а убеленный сединой человек. В зрелом возрасте бердчанин Антон Ланковский понял, что хочет сочинять стихи для детей, ведь они самые благодарные слушатели и читатели.
Подводя итог своей творческой деятельности, 73-летний Антон Антонович говорит, что хотел бы издать детскую книжку, в которую вошли бы и старые, и новые стихи. Подборка стихов есть, иллюстрации есть. Нет денег. Детский поэт очень хотел бы выпустить эту книгу и посвятить ее бердским детям. Надеется, что найдутся люди, которые помогут ему в этом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Теперь у самодеятельного поэта появится возможность опубликовать свое творчество.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [10:50]
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