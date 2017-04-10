Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

США придумывает санкции для России и Ирана за помощь Асаду

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о разработке новых санкций против России и Ирана в связи с их позицией по Сирии и поддержкой президента Башара Асада. Об этом в эфире CNN рассказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает РБК.

«Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет», — заявила она. По ее словам, первая реакция Москвы на ужасную трагедию, в которой погибли невинные люди, среди которых было много детей, была не сочувствие и соболезнование, а констатация: «Это сделал не Асад».

«Нельзя забывать, что Россия взяла на себя ответственность за ликвидацию химоружия в Сирии. Хорошо, что госсекретарь Тиллерсон на следующей неделе едет в Россию, где планирует получить ответы на интересующие нас вопросы», — сказала она. При этом она высказала предположение, что «либо Россия знала о химическом оружии и готовящихся атаках и скрыла это, либо была одурачена Асадом, который обладает химоружием без их ведома».

Постпред также уточнила, что информация о том, чьи силы применили химическое оружие в Сирии, поступила из секретных источников. «Во время наших встреч на этой неделе нам рассказывали о доказательствах, нам показывали доказательства, президент видел доказательства. Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что когда они смогут рассекретить их, они это сделают», — пояснила Хейли​.

Новости smi2.ru

  • Трамп готов отказаться от антироссийских санкций (2)
  • Сбербанк под санкциями Евросоюза (57)
  • Новые санкции против России (4)
  • Какие санкции со стороны США и ЕС еще ожидать России? (9)
  • Захарова: Бог сотворил мир за 7 дней, Обама за 2 дня разрушил (2)
США придумывает санкции для России и Ирана за помощь Асаду

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [10:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области

[16:50] Ворошение снега началось в Бердске

Все новости

[17:50] Опасным для рыбаков стал лед на Бердском заливе

[16:55] Отставки губернатора потребуют на митинге жители Новосибирской области

[16:50] Ворошение снега началось в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 70%

12 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: