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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о разработке новых санкций против России и Ирана в связи с их позицией по Сирии и поддержкой президента Башара Асада. Об этом в эфире CNN рассказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает РБК.
«Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет», — заявила она. По ее словам, первая реакция Москвы на ужасную трагедию, в которой погибли невинные люди, среди которых было много детей, была не сочувствие и соболезнование, а констатация: «Это сделал не Асад».
«Нельзя забывать, что Россия взяла на себя ответственность за ликвидацию химоружия в Сирии. Хорошо, что госсекретарь Тиллерсон на следующей неделе едет в Россию, где планирует получить ответы на интересующие нас вопросы», — сказала она. При этом она высказала предположение, что «либо Россия знала о химическом оружии и готовящихся атаках и скрыла это, либо была одурачена Асадом, который обладает химоружием без их ведома».
Постпред также уточнила, что информация о том, чьи силы применили химическое оружие в Сирии, поступила из секретных источников. «Во время наших встреч на этой неделе нам рассказывали о доказательствах, нам показывали доказательства, президент видел доказательства. Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что когда они смогут рассекретить их, они это сделают», — пояснила Хейли.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 апреля 2017 г. [10:40]
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