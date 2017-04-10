За переименование Южной Осетии в Государство Алания проголосовали 78,2% по итогам обработки 35% протоколов, заявила журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева.

«По референдуму проголосовали за 78,2%, против 21,8%», — сказала Плиева.

Данные ЦИК опубликованы по итогам обработки 35% протоколов, поступивших с 27 участков, включая Москву, передает РИА Новости.

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