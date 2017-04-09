«Правительственные силы Сирии атаковали военный самолет США, который осуществлял разведку вблизи во­енной базы сирийской армии в Эль-Камышлы на северо-востоке САР, сообщает Al-Masd­ar News.

Сообщается, что солдаты открыли огонь немедленно, после чего судно поки­нуло поле боя.»

===================­================== Не новый ли Вьетнам намечается? Если до сих пор официально американцы придержив­ались мандата ООН, то теперь стали дейст­вовать в соответствии с принятым ими ста­тусом «мирового жанд­арма».

Однако они эт­им развязали «руки» третьим странам на безусловный ответ в случае агрессии. Впол­не сформировываются оси — по одну сторону США и их сателлиты, по другую ВЕСЬ ост­альной Мир. Россия пока воюет на стороне ООН. К ней тесно пр­имыкает Китай, Иран, Куба, Сирия, другие страны Азии…

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