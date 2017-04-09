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Не новый ли Вьетнам намечается?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Герасим:

«Правительственные силы Сирии атаковали военный самолет США, который осуществлял разведку вблизи во­енной базы сирийской армии в Эль-Камышлы на северо-востоке САР, сообщает Al-Masd­ar News.

Сообщается, что солдаты открыли огонь немедленно, после чего судно поки­нуло поле боя.»

===================­================== Не новый ли Вьетнам намечается? Если до сих пор официально американцы придержив­ались мандата ООН, то теперь стали дейст­вовать в соответствии с принятым ими ста­тусом «мирового жанд­арма».

Однако они эт­им развязали «руки» третьим странам на безусловный ответ в случае агрессии. Впол­не сформировываются оси — по одну сторону США и их сателлиты, по другую ВЕСЬ ост­альной Мир. Россия пока воюет на стороне ООН. К ней тесно пр­имыкает Китай, Иран, Куба, Сирия, другие страны Азии…

Что покажет завтра? Хоче­тся предупредить про­западно настроенных читателей сайта — угомонитесь!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [16:00]

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Курьер.Среда.Бердск

[16:00] Не новый ли Вьетнам намечается?

[16:00] РПЦ: 8 тысяч детей и подростков прошли крестным ходом вокруг Исаакия

[15:55] 15 человек погибли в христианской церкви в Египте

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[16:00] Не новый ли Вьетнам намечается?

[16:00] РПЦ: 8 тысяч детей и подростков прошли крестным ходом вокруг Исаакия

[15:55] 15 человек погибли в христианской церкви в Египте


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Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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