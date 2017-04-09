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«Правительственные силы Сирии атаковали военный самолет США, который осуществлял разведку вблизи военной базы сирийской армии в Эль-Камышлы на северо-востоке САР, сообщает Al-Masdar News.
Сообщается, что солдаты открыли огонь немедленно, после чего судно покинуло поле боя.»
===================================== Не новый ли Вьетнам намечается? Если до сих пор официально американцы придерживались мандата ООН, то теперь стали действовать в соответствии с принятым ими статусом «мирового жандарма».
Однако они этим развязали «руки» третьим странам на безусловный ответ в случае агрессии. Вполне сформировываются оси — по одну сторону США и их сателлиты, по другую ВЕСЬ остальной Мир. Россия пока воюет на стороне ООН. К ней тесно примыкает Китай, Иран, Куба, Сирия, другие страны Азии…
Что покажет завтра? Хочется предупредить прозападно настроенных читателей сайта — угомонитесь!
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