Утром 9 апреля вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход в честь православного праздника Входа Господня в Иерусалим, пишет Бумага.ру

Число участников, по оценкам очевидцев, составило от 1 до 3 тысяч человек. В РПЦ насчитали 8 тысяч участников, в основном это были дети и подростки. Среди них выделялись ученики воскресных школ и курсанты. Ученикам гимназий и воскресных школ выдавали пальмовые ветви, которые специально были привезены из Сербии. Возглавляла крестный ход лошадь, которая везла повозку с детьми.

Начало крестного хода задержалось на 20 минут из-за подозрительного микроавтобуса, машину эвакуировали. Начался крестный ход около 11:00 и продолжался порядка получаса.

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