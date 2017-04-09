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15 человек погибли в христианской церкви в Египте

Два взрыва прогремели в египетском городе Танта к северу от Каира. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. По данным журналистов, первый взрыв произошел внутри храма Мар-Гиргис. Сначала сообщалось о том, что взрывное устройство привел в действие смертник, позднее поступила информация, что под скамейкой оставили сумку со взрывчаткой.

По данным телеканала eXtranews, жертвами ЧП стали 25 человек. Власти провинции Гарбия, административным центром которого является Танта, ранее заявили, что «известно о 15 погибших и свыше 40 пострадавших». К месту происшествия направлены десятки машин скорой помощи. По личному распоряжению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, для приема раненых открыты реанимационные отделения госпиталей ВС Египта, оснащенных современным оборудованием.

Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией. По данным силовых структур, там может находиться еще одно взрывное устройство. Кроме того, как сообщил министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар, ведется поиск причастных к взрыву в церкви.

Вскоре после ЧП в церкви раздался еще один взрыв — рядом с центром подготовки сотрудников МВД. Поступает информация об одном погибшем.

9 апреля египетские христиане, как и православные, и католики всего мира отмечают Вербное воскресенье. В англиканской христианской церкви Мар-Гиргис также проходила праздничная служба.

В декабре 2016 года в церкви святого Петра на территории коптского соборного комплекса в каирском районе Аббасия был совершен теракт. Тогда жертвами взрыва стали 26 человек, около 50 получили ранения. Самому храму, построенному в начале XX века над усыпальницей премьер-министра Египта Бутроса Гали-паши, деда бывшего генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Гали, был нанесен серьезный ущерб. После этого власти заявили о значительном усилении мер безопасности вокруг всех христианских храмов в стране.

Источник:  ТАСС

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15 человек погибли в христианской церкви в Египте

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [15:55]

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