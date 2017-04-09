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Уважаемый начальник ГИБДД!!
Скажите сколько будет продолжаться этот беспредел со стоянкой автомобилей у СОВКОМБАНКА?
Ежедневно там под знаками «стоянка запрещена» в одну и другую сторону стоит около 50 машин.
Вы когда нибудь сможете навести там порядок? Или в этой ситуации вы бессильны?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [13:10]
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