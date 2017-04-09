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Начальник ГИБДД, вы бессильны?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Аноним:

Уважаемый начальник ГИБДД!!

Скажите сколько буд­ет продолжаться этот беспредел со стоянк­ой автомобилей у СОВ­КОМБАНКА?

Ежедневно там под знаками «стоянка запре­щена» в одну и другую сторону стоит около 50 машин.

Вы когда нибудь смо­жете навести там пор­ядок? Или в этой сит­уации вы бессильны?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [13:10]

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