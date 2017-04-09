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Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы. Пятеро пострадавших после столкновения поездов в Москве остаются в больницах, семь человек выписано после оказания помощи, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в медицинских кругах.
«На данный момент в больницах Москвы остается пять человек. Семеро пострадавших выписано», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, на Белорусском направлении Московской железной дороги в субботу вечером произошло столкновение пригородного поезда с пассажирским поездом «Москва — Брест». В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. За медицинской помощью обратились около 50 пострадавших.
В ночь на воскресенье у станции Кунцево-2 машинист пригородного поезда применил экстренное торможение, увидев на путях пешехода. Ехавший следом поезд «Москва–Брест» не успел затормозить и врезался в задний вагон электрички. От удара с рельсов сошли два вагона пригородного поезда и секция ехавшего за ними локомотива. К врачам после аварии обратились более 50 человек.
Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий аварии пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте», — сказал Песков.
СКР начал доследственную проверку по факту столкновения поездов в Москве.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [12:40]
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