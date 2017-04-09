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В Бердске в ночь на воскресенье горела баня, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. Ночное происшествие случилось в Южном микрорайоне.
Сегодня, 9 апреля, в 2:01 в Бердске на ул. Рождественской произошел пожар в бане. В результате пожара огнем повреждена баня.
В 2:13 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава. О пострадавших в спасательном ведомстве не сообщают.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [10:30]
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