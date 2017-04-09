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Сгорела баня воскресной ночью в Южном микрорайоне Бердска

В Бердске в ночь на воскресенье горела баня, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. Ночное происшествие случилось в Южном микрорайоне.

Сегодня, 9 апреля, в 2:01 в Бердске  на ул. Рождественской произошел пожар в бане. В результате пожара огнем повреждена баня.

В 2:13 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава. О пострадавших в спасательном ведомстве не сообщают.

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Сгорела баня воскресной ночью в Южном микрорайоне Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [10:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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