В Бердске в ночь на воскресенье горела баня, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. Ночное происшествие случилось в Южном микрорайоне.

Сегодня, 9 апреля, в 2:01 в Бердске на ул. Рождественской произошел пожар в бане. В результате пожара огнем повреждена баня.

В 2:13 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава. О пострадавших в спасательном ведомстве не сообщают.

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