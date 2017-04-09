Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Не кретины ли случаем?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Последний барак на фергане:

Люди добрые, подскажите. Ну вот данные автовладельцы, не кретины ли случаем?

Новости smi2.ru

  • Фото: Припарковался на клумбе возле библиотеки (9)
  • Фантомас против бердского «Скотланд-Ярда»: о незаконных парковках на газоне (17)
  • Устроил стоянку под окном и ездит по тротуару (37)
  • Очередной хам припарковал свое авто на газоне (25)
  • Около дома по ул. Лунной, 22А делают автопарковку. Жители, что скажете? (11)
Не кретины ли случаем?Не кретины ли случаем?Не кретины ли случаем?Не кретины ли случаем?

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [08:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[08:55] Не кретины ли случаем?

[08-04] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года

[08-04] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

Все новости

[08:55] Не кретины ли случаем?

[08-04] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года

[08-04] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 9 C°, ветер: 3.9 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 26%

11 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: