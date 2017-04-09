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Люди добрые, подскажите. Ну вот данные автовладельцы, не кретины ли случаем?
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 апреля 2017 г. [08:55]
[08:55] Не кретины ли случаем?
[08-04] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года
[08-04] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме
[08:55] Не кретины ли случаем?
[08-04] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года
[08-04] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме
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