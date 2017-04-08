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Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

Шведское телевидение SVT со ссылкой на источники в полиции сообщили, что при осмотре грузовика, на котором был совершен наезд на людей, обнаружила сумку со взрывчаткой. Полиция Швеции не подтверждает эту информацию, сообщает Reuters.

По данным телеканала, арестованный в связи с терактом в Стокгольме является выходцем из Узбекистана. Полиция подозревает, что он совершил наезд на людей, управляя грузовиком. Речь идет о задержанном на северных окраинах Стокгольма и позднее признавшем вину в совершении преступления.

Полиция не исключает наличие других сообщников преступления, сообщает Reuters. По подозрению к причастности к теракту в Хьюлсте был задержан еще один человек.

Напомним, 7 апреля грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма. Автомобиль протаранил стену универмага, после чего загорелся. Премьер-министр Швеции Стивен Лёвен назвал произошедшее «нападением» на страну, добавив, что «все указывает на террористический акт». В результате атаки погибли четверо — один человек умер в больнице, трое скончались на месте. Число раненых достигло 15.

Источник: Коммерсантъ

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Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [19:00]

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[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2


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