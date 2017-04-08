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Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий:

08.04.2017 около дома по адресу Вокзальная, 2 найдены ключи. Возможно, оттаяли после зимы) Телефон для связи: 8983 138 75 88.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [19:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2


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Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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