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08.04.2017 около дома по адресу Вокзальная, 2 найдены ключи. Возможно, оттаяли после зимы) Телефон для связи: 8983 138 75 88.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [19:00]
[19:15] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года
[19:00] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме
[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2
[19:15] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года
[19:00] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме
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