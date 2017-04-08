Сегодня, 8 апреля, прошли общественные обсуждения по проекту формирования комфортной городской среды.

На повестке дня стояло обсуждение проекта по благоустройству общественного пространства «Сквер за городским домом культуры города Бердска».

На обсуждениях присутствовали: жители домов по ул. Комсомольская, д.24, ул. Лелюха, д.26, ул. Первомайская, д.11, депутаты городского совета Бердска, депутат законодательного собрания НСО, заместитель главы администрации Бердска по строительству, представители ОНФ, представители общественного ЖКХ контроля, представители благотворительного фонда «Дети – наше будущее», руководители УК данных домов, представили СМИ.

Общественности был представлен план благоустройства, в который каждый желающий мог внести свои предложения и коррективы, велось анкетирование и информирование о порядке участия территории в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Жители активно включились в обсуждения, вносили свои пожелания и выразили огромное желание участвовать в данном проекте, т.к. эта территория находится в запущенном состоянии уже более 30 лет.

От редакции организаторам: Каким образом приглашали на обсуждение СМИ?

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