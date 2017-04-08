Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Благоустройство сквера за ГДК

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Инициативная группа:

Сегодня, 8 апреля, прошли общественные обсуждения по проекту формирования комфортной городской среды.

На повестке дня стояло обсуждение проекта по благоустройству общественного пространства «Сквер за городским домом культуры города Бердска».

На обсуждениях присутствовали: жители домов по ул. Комсомольская, д.24, ул. Лелюха, д.26, ул. Первомайская, д.11, депутаты городского совета Бердска, депутат законодательного собрания НСО, заместитель главы администрации Бердска по строительству, представители ОНФ, представители общественного ЖКХ контроля, представители благотворительного фонда «Дети – наше будущее», руководители УК данных домов, представили СМИ.

Общественности был представлен план благоустройства, в который каждый желающий мог внести свои предложения и коррективы, велось анкетирование и информирование о порядке участия территории в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Жители активно включились в обсуждения, вносили свои пожелания и выразили огромное желание участвовать в данном проекте, т.к. эта территория находится в запущенном состоянии уже более 30 лет.

От редакции организаторам: Каким образом приглашали на обсуждение СМИ?

Новости smi2.ru

  • Яровая: Единым учебникам быть в России! (13)
  • Ядерный взрыв и аукцион антиквариата ждут посетителей ночи музеев в Бердске (30)
  • Экс-депутат: 70 лет ждем асфальта на дорогах частного сектора Бердска (4)
  • Штурмовать Рейхстаг будут 9 мая в Бердске (7)
  • Чиновникам Бердска грозит выговор за просроченный ремонт в квартире голодавшей пенсионерки (12)

Благоустройство сквера за ГДКБлагоустройство сквера за ГДКБлагоустройство сквера за ГДК

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 апреля 2017 г. [18:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:15] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года

[19:00] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2

Все новости

[19:15] Эксперты: количество больниц через пять лет достигнет уровня 1913 года

[19:00] Взрывчатку обнаружили во въехавшем в толпу грузовике в Стокгольме

[19:00] Найдены ключи на ул.Вокзальной, 2


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 39%

08 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 7 C°, ветер: 2.8 м.с.

Ясно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 5%, облачность: 21%

09 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 8 C°, ветер: 3.6 м.с.

Ясно, ветер: южный
Вероятность осадков: 6%, облачность: 27%

10 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: